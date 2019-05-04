مصر | تحرير شخص اختطفته عصابة للمطالبة بفدية 500 ألف جنيه من والده بمدينة نصر

وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شخص أفاد فيه باختطاف ابنه على يد عصابة طلبت منه 500 ألف جنيه فدية لإعادته، وإلا سيتم قتله، فتم تشكيل فريق بحث برئاسة أيمن فؤاد معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، تشكيل عصابي الذي طلب من والده 500 ألف جنية لإعادته لمنزلة وإلا سوف يتم قتله.

وتمكن رجال المباحث من التوصل المجني عليه، وتم القبض على العصابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وحمل رقم ٢٦١٥٢وتم إحالتهم لنيابة أول مدينة نصر التي تباشر التحقيق.