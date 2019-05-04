مصر | أمين وزراء الداخلية العرب: مليون حادث و48 ألف قتيل ومصاب سنويا بـ13 دولة عربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين وزراء الداخلية العرب: مليون حادث و48 ألف قتيل ومصاب سنويا بـ13 دولة عربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فاعليات أسبوع المرور العربي والذي يقام في الفترة من 4 وحتى 10 مايو الجاري، بمناسبة ذات أهمية بالغة للدول العربية تتم خلالها توعية المواطنين بصفة عامة والسائقين بصفة خاصة بالالتزام بأنظمة وقواعد المرور والشعور بالمسؤولية المشتركة، وذلك سعيا من الدول لتحقيق كافة شروط السالمة المرورية بكل الوسائل الممكنة.

ويشارك مختلف مكونات المجتمع المدني في أسبوع المرور العربي، وفي ذات الإطار تصدر الأمانة العامة مطبوعات ومطويات تعمم على كل الدول العربية أعضاء مجلس وزراء الداخلية العرب.

وأكد الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن اختيار شعار أسبوع المرور العربي لعام 2019م "القيادة تضمن سالمتك وسالمة الآخرين"، رسالة مباشرة إلى السائق لتنمية روح المسؤولية لديه لا سيما فيما يتعلق بالمسؤولية المرورية واتخاذ القرار الصحيح عند القيادة، ولضرورة التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية، وأهمية التعاون مع رجال المرور بهدف تحقيق أقصى مستويات السالمة له وللمحيطين.

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وأضاف أمين وزراء الداخلية العرب، أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن حوادث السير تتسبب سنويا في مقتل أكثر من 1.25 مليون شخص، ويتعرض ما بين 20 إلى 50 مليون شخص آخرين لإصابات متفاوتة الخطورة من جراء تلك الحوادث التي تؤدي في الكثير من الحاالت إلى إعاقة، كما تعد هذه الحوادث السبب الأول للوفيات لدى الشباب ما بين 15 و29 سنة، وتكلف في معظم البلدان 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها من أخطر المشكالت التي تواجهها دول العالم.

وأشار الدكتور محمد بن على كومان، إلى أنه على الصعيد العربي تشير النشرة اإحصائية السنوية لحوادث المرور الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي تضمنت معطيات لـ13 دولة عربية، إلى أن عدد حوادث المرور المسجلة خلال عام 2017م بلغ 1013765 حادثا مروريا؛ ما تسبب في مقتل 23320 شخصا وجرح 254329 آخرين، حيث يمثل العنصر البشري السبب الرئيسي لهذه الحوادث بنسبة 95.69%، وهو معطى يشكل كارثة لمجتمعاتنا العربية التي هي في أمس الحاجة إلى جهود أبنائها بقدر ما هي في حاجة إلى الحفاظ على كافة إمكانياتها وثرواتها.

وأكد الدكتور محمد بن على كومان على أن مجلس وزراء الداخلية العرب يولي موضوع السالمة المرورية أهمية خاصة، حيث قام بوضع استراتيجيات وخطط وقوانين بقصد الوقاية من حوادث المرور وعالج مخلفاتها؛ مثل الاستراتيجية العربية للسالمة المرورية لسنة 2002م، التي تهدف إلى حماية المجتمع العربي من اآلثار الناجمة عن حوادث المرور وتوثيق التعاون العربي والدولي في مجال السالمة المرورية، من خالل وتوعية األفراد وضمان احترام وتطبيق القواعد المرورية.