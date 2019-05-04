مصر | سائق يمزق جسد زميله بـ"مطواة" بسبب خلافات مالية في شبرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سائق يمزق جسد زميله بـ"مطواة" بسبب خلافات مالية في شبرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، سائقًا مزق جسد زميله بسبب خلافات مالية.

وتلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة إخطارا من أحد المستشفيات بالمطرية بوصول أحد الأشخاص ("سائق" مقيم دائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وتوفى فور وصوله المستشفى.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه حال تواجد المتوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص "سائق" - مقيم دائرة مركز شبين القناطر، على إثر وجود خلافات سابقه بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه المتهم بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

