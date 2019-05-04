مصر | سقوط عصابة سرقة أسلاك الكهرباء من أعمده الإنارة في القطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة سرقة أسلاك الكهرباء من أعمده الإنارة في القطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، القبض على عناصر تشكيل عصابي لسرقة كمية من الأسلاك والكابلات الكهربائية بالطريق العام بقصد التصرف فيها بالبيع بالقطامية.

وتعود البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، بالمرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة "قيادة أحدهما ملك والدته" وبحوزتهما (4 لفات من الأسلاك الكهربائية والكابلات النحاسية- 2 نصل معدنى "كتر").

وبمواجهتهما اعترفا بقيامها بسرقة المضبوطات من الطريق العام بأسلوب " القطع " بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع.

وأثناء الفحص حضر مسئول فنى الكهرباء بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، تعرف على المضبوطات وأقر بأنها مملوكة لجهة عمله وخاصة بمشروع إنارة أحد الشوارع بدائرة القسم وإتهمهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.