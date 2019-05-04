مصر | "الأحوال المدنية" تصدر مليوني وثيقة وتوفد 62 مأمورية لاستخراج الأوراق للحالات الإنسانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأحوال المدنية" تصدر مليوني وثيقة وتوفد 62 مأمورية لاستخراج الأوراق للحالات الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية، إصدار الوثائق المميكنة بإستخدام الرقم القومي، علاوةً على استمرار النظام اليدوي الحالي في إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل وكذا إجراءات لجان ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.

وأسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر إبريل الماضي عن اصدار 947 ألف و315 بطاقة رقم قومي، ومليون شهادة ميلاد، و105 الف و859 شهادة وفاة، و65 ألفا و946 قيد عائلي، فضلا عن ضبط 3 الآف و468 قضية متنوعة.

وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج: تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن (1659 قيد وقائع ميلاد– 195 قيد وقائع وفاة– 578 ساقط قيد ميلاد– 67ساقط قيد وفــاة– 338 قيد وقائع الزواج– 482 قرارات تصحيح –3593 وثائق مترجمة).

وحرص القطاع على، إيفاد 62 مأمورية تصوير خارجية لإستخراج بطاقات الرقم القومى لكبار السن وذوى الإعاقة بالمنازل والمستشفيات لعدم تحميلهم مشقة ونفقات الإنتقال لفروع القطاع، كما تم تصوير ( 764 ) مواطن من خلال مأموريات خارجية لإستخراج بطاقات الرقم القومى للأعضاء بالأندية، وكذا إيفاد مأمورية لقريتى (السعديين وشلشلمون) بمديرية أمن الشرقية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لأهالى القريتين، أثمرت عن إنتاج ( 203 بطاقة رقم قومى ) دون تحصيل غرامات تأخير تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.