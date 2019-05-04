مصر | سقوط عاطل لترويجه أدوية مستوردة مجهولة المصدر عبر "فيس بوك" بالجيزة

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد الأشخاص - مسئول عن إدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" - لقيامه بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر، لمن يرغب من المواطنين.

وبتكثيف التحريات أسفرت جهود البحث عن تحديد هوية المتهم (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (جهاز هاتف محمول) المستخدم في نشاطه غير القانونى، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.

وبمواجهة اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بإنشاء الصفحة المشار إليها للترويج لبيع الأدوية المهربة عبر مواقع التواصل الإجتماعى بغرض تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.