مصر | سقوط عاطل لترويجه أدوية مستوردة مجهولة المصدر عبر "فيس بوك" بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل لترويجه أدوية مستوردة مجهولة المصدر عبر "فيس بوك" بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبتكثيف التحريات أسفرت جهود البحث عن تحديد هوية المتهم (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (جهاز هاتف محمول) المستخدم في نشاطه غير القانونى، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.
وبمواجهة اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بإنشاء الصفحة المشار إليها للترويج لبيع الأدوية المهربة عبر مواقع التواصل الإجتماعى بغرض تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.