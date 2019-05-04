مصر | "الأمن العام" يداهم البؤر الإجرامية بالمنزلة و"السحر والجمال" ويضبط 773 متهما

استكمل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود المبذولة على مدار أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها (773 متهما).

وكما ضبط (131) قطعة سلاح ناري (13 بندقية آلية–8 بنادق "غير مششخنة" –11 طبنجة – 99 فرد محلي الصنع –161 طلقة مختلفة الأعيرة –879 قطعة سلاح أبيض)، وتنفيذ 388 ألفا و468 حكم قضائيًا متنوع.

وضبط تشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين، ارتكبوا (6) حوادث سرقة متنوعة، وكشف غموض 38 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، إنتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 52 متهم.

كما تم تأمين تنفيذ (246) قرار إزالة حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف، بنطاق (6) مديريات أمن.