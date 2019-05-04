مصر | "شنق نفسه بحبل".. انتحار عامل بنزينة داخل مسكنه في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شنق نفسه بحبل".. انتحار عامل بنزينة داخل مسكنه في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة 15 مايو الجزئية، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة عامل بنزينه انتحر بشنق نفسه داخل مسكنه، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها وملابساتها، والتصريح بالدفن عقب صفة التشريح.

وكما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر أنه تلقى المقدم هاني حداد، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من أحد الأشخاص، مفاده العثور على جثة صديقه الذي يعمل معه، مشنوقا داخل مسكنهما.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة المدعو م.ا 25 سنة، عامل في بنزينة، ومقيم بدائرة القسم، معلقا في حبل بسقف الغرفة، وتم نقل الجثة للمشرحة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.