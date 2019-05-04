انت الان تتابع السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
السكة الحديد - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم السبت، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 35 دقيقة، على خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، و"بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وطنطا - المنصورة - دمياط" 20 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل.
من ناحية أخرى، أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، يوم الثلاثاء الماضي، أنه جارٍ توريد أول قطار سريع في مصر الذي يربط مدينة القاهرة والعين السخنة حتي مدينة العلمين شمالا ضمن خطة وزارة النقل لخلق محور نقل جديدة موازية لوادي النيل، وسوف يتم الإعلان عنه قريبا، مضيفا أن مفاوضات تمت مع إحدى الشركات لتوريد
من ناحية أخرى، أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، يوم الثلاثاء الماضي، أنه جارٍ توريد أول قطار سريع في مصر الذي يربط مدينة القاهرة والعين السخنة حتي مدينة العلمين شمالا ضمن خطة وزارة النقل لخلق محور نقل جديدة موازية لوادي النيل، وسوف يتم الإعلان عنه قريبا، مضيفا أن مفاوضات تمت مع إحدى الشركات لتوريد قطار "المونوريل" الجديد الذي يربط مدينة القاهرة مرورا بـ6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن الاعتمادات المالية الجديدة لوزارة النقل للتطوير الشامل لمظومة السكة الحديد التي بدأتها الوزارة.
وأوضح الوزير، أن التعاقد على توريد 6 قطارات إسبانية يعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية وأن هذه القطارات تعمل في عدد من الدول المتقدمة مثل: "إسبانيا وأمريكا وروسيا وألمانيا". (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.