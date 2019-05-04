شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ضبط 3 متهمين في واقعة «الأقراص المخدرة» لمعتمرات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة قسم أول الزقازيق بالشرقية ضبط وإحضار ثلاثة أشخاص، ضمن أفراد تشكيل عصابي، متهمين بخداع سيدات ووضع أقراص مخدرة داخل حقائبهن، أثناء سفرهن إلى الأراضي السعودية لأداء رحلة العمُرة.

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وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت بلاغًا قُيد تحت رقم 1727 إداري قسم أول الزقازيق، من أسر 3 سيدات، يتهمون فيه 3 أشخاص، وهم: «محمد. الـ» و«إسلام. ن»، عامل، و«مسلم. م»، حلاق، بخداع ثلاث نساء من ذويهم، وهم: «فايقة. ع. ع»، 63 سنة، و«نبوية. ع. ع»، 60 سنة، و«صباح. ع. م»، 70 سنة، بمنحهن رحلات عمرة مجانية مقدمة من أحد الأشخاص، وبعد تقديم الأوراق اللازمة، حصلن على التأشيرات المخصصة للعُمرة.

وأفادت الأسر في البلاغ بأنه قبل توديع النساء الثلاث لصعود الطائرة متجهات إلى الأراضي الحجازية، زج المتهمون حقائب تحوي أقراصًا مخدرة في حقائب تابعة للمعتمرات بطريق الخداع، ما دعا السلطات السعودية إلى التحفظ على المعتمرات.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، بناء على أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، وباستجوابهم قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار ثلاثة متهمين آخرين، وهم «عبدالرحمن. أ» و«محمد. ج» و«ش. أ»، وطلبت النيابة من نظيرتها بالمملكة العربية السعودية الاستعلام والتحريات حول الواقعة وأطرافها والمتهمين فيها وظروفها وملابساتها.