شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء، في نص البرقية: «يسرني أن أبعث إلى فضيلتكم أخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذي نستلهم منه أسمى مبادئ الرحمة والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة، حيث شهد نصر الله المبين ضد قوى الشرك والطغيان».

وأضاف رئيس الوزراء، في برقيته لشيخ الأزهر: «وإننا، إذ نستقبل هذا الشهر الكريم، نتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يعيده على شعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات».