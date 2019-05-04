شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، السبت، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالدقي. وبحث الاجتماع أهم مجالات التعاون بين الوزارتين خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها آخر مستجدات خطة عمل منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات، وضمان نجاح المنظومة واستدامتها لتحسين مستوى النظافة في الشارع المصرى، وكذا الإجراءات المطلوبة لمواجهة مشكلة التلوث النائجة عن نقل المخلفات.

كما تم خلال اللقاء بحث جهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة وبعض الوزارات والجهات المعنية الآخرى لمواجهة مشكلة التلوث الناتج عن وسائل النقل وإمكانية التعاون مع بعض الجهات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى في هذا الاتجاه.

وناقش «شعراوى» و«فؤاد» قانون النظافة وإدارة وتنظيم المخلفات الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء، كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارتين فيما يخص خطة غلق كافة المقالب العشوائية في محافظات الجمهورية ورفع التراكمات التاريخية الموجودة في عدد من المناطق.