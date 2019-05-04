شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي من لندن: السيسي يطبق مبدأ المواطنة عمليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يطبق عمليًا مبدأ المواطنة من خلال زياراته المتكررة للكنيسة لتهنئة الأقباط بأعيادهم، وإنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وإقامة الكنائس دون عقبات خاصة في المجتمعات الجديدة، وتقنين مئات المباني الكنسية غير المرخصة، وترميم الكنائس التي طالها العدوان عقب 30 يونيو 2013.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمه الأنبا أنجيلوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لندن، بمناسبة زيارة الدكتور مصطفي الفقي للعاصمة البريطانية، وبحضور السفير طارق عادل، والقنصل العام علاء يوسف، وعدد من أبناء الجالية المصرية مسلمين وأقباطاً.

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وقال «الفقي» إن مكتبة الاسكندرية تولي اهتمامًا برحلة العائلة المقدسة باعتبارها تعزز الشخصية المصرية الحضارية، المتسامحة، ورسالة مهمة في وجه كل مَن يريد أن يلطخ الوجه الحضاري لمصر بأفكار التعصب والعنف ورفض الآخر.

وأضاف أن المكتبة تقوم حالياً بإنتاج فيلم تسجيلي، وتوثيق إلكتروني، ومطبوعات، بالتعاون مع وزارة السياحة وجهات أخرى.

وأثني «أنجيلوس» والحضور على العمل، وناقشوا سبل الإفادة منه في رفع الوعي برحلة العائلة المقدسة، ولاسيما أن الكنيسة القبطية في بريطانيا تهتم بذلك، ونظم «أنجيلوس» في يناير الماضي زيارة إلى مصر بهذا الشأن ضمت عدداً من القيادات الدينية البريطانية، كان من ضمن برنامجها زيارة مكتبة الإسكندرية، حيث تفقدوا أرجاءها، والتقوا بالدكتور مصطفي الفقي وعدد من كبار العاملين.