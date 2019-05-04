شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا» تمنع إقامة أماكن للطهي داخل المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، عدم إقامة أيه أماكن أو معدات للطهى أو شعلات غاز أو كهرباء داخل المساجد أو بحرمها حفاظاً على قدسية المساجد وأرواح المواطنين وتتحمل كل إدارة مسؤولية المخالفة للتعليمات.

وحث «عبدالرازق» على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وعدم السماح بتعليق أيه زينات كهربائية بالمساجد أو المآذن دون سداد إيصال ممارسة على حساب من يرغب في ذلك على أن يُسدد الإيصال بالكهرباء وتحتفظ الإدارة بالإيصال لاتخاذ اللازم عند عمل المطالبات المالية، وحال وجود مخالفة من هذا القبيل يُنقل جميع العاملين بالمسجد ومفتش المنطقة خارج الإدارة مع التحقيق ويُحال فضيلة مدير الإدارة للتحقيق.

Advertisements

وكلف وكيل وزارة الأو الفنيين الهندسيين بكل إدارة بمتابعة كافة التوصيلات الكهربائية وقراءة العدادات الكهربائية والمياه والتأكد من أن جميع التوصيلات الكهربائية من داخل العداد واتخاذ كافة الإجراءات، وحال وجود أيه توصيلات كهربائية بعيدة عن العداد تُسأل الإدارة وجميع العاملين بالمسجد عن سرقة الكهرباء ويتحملون المسؤولية الجنائية والإدارية والمادية المترتبة على ذلك.

وأكد على المرور المكثف على القوافل الدعوية والملتقيات الفكرية والأمسيات الدينية والأنشطة القرآنية وتكثيف العمل الدعوى بما يتناسب ومكانة شهر رمضان والعبادة فيه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحاسمة حيال من يُهمل أو يتقاعس في أداء العمل أو يخالف التعليمات مع التأكيد على السيطرة الكاملة بالمساجد.

وأشار إلى عدم السماح بالاعتكاف في المساجد أو إقامة ساحات للعيد إلا للمساجد والساحات المصرح بها المعتمدة والمبلغة للمساجد الحكومية والتى أخطرت بها الجهات المعنية والوزارة وحال وجود مساجد أو ساحات غير المصرح بها تتحمل الإدارة المسؤولية والعاملين بالمساجد المخالفة والقائمين على الساحات مسؤولية كاملة أمام كافة الجهات، وخضوع جميع المساجد والزوايا للسيطرة الكاملة للأوقاف ويمنع إقامة أيه نشاط أو مسابقات بالمساجد دون إذن أو تصريح أو رقابة الأوقاف وإخطار الجهات وتحت مسؤولية الإدارة، وكذا الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية والمنشورات بشأن غلق الزوايا في شعائر صلاة الجمعة وتتحمل كل إدارة مسؤولية مخالفة التعليمات تحت إشراف ومتابعة وكيل المديرية ومدير الدعوة ورئيس المساجد الحكومية ويتحمل الجميع المسؤولية عند المخالفة.