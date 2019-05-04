شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل التزاحم على مكاتب البريد لصرف المعاشات بالمنيا قبل شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل آلاف المواطنين من أصحاب المعاشات تزاحمهم على مكاتب البريد في المنيا لصرف معاش شهر مايو، الذي تقرر صرفه مبكرًا تواكبًا مع حلول شهر رمضان المعظم، وأعلنوا شكواهم من الطوابير، وعدم وجود عدة منافذ للصرف والحد من التكدس والقضاء على حالات الإغماء بسبب الظروف الصحية وكبر السن.

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وقال أحمد صبري، مسؤول بفرع المنيا، رئيس اللجنة النقابية للعاملين ببريد المنيا، إن هناك 186 مكتب بريد على مستوي المحافظة.

وأضاف أن التكدس يحدث شهريًا لمدة 4 أيام، ثم تخلو المنافذ تمامًا من المواطنين، باستثناء الخدمات اليومية، مؤكدًا أن السبب هو صرف المعاشات يوم 1 مايو بدلًا من 5 مايو، وإقبال المواطنين على الصرف لشراء مستلزمات شهر رمضان.

وأعرب خالد فتحي فضل، أحد المسؤولين بمكتب بريد العدوة، عن أسفه لعدم قيام المسؤولين بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجاورة لمكتب بريد مدينة العدوة، المُقام داخل وحدة سكنية 60 مترًا، لخدمة أكثر من 40 ألفًا من أصحاب المعاشات والعملاء شهريًا، بالإضافة إلي عشرات الآلاف من عملاء البريد، مطالبًا المسؤولين والنواب بالتدخل لتخصيص قطعة أرض لطرحها لإقامة مكتب بريد بالمدينة.