انت الان تتابع بعد حريق الموسكي.. 3 إجراءات تمنع تكرار الكارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حريق الموسكي- تصوير هاني شمشون

قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، إن الحريق الذي شهده حارة اليهودي بمنطقة الموسكي، صباح أمس الجمعة، امتد نتيجة عدم وجود أدوات الإطفاء السريعة، مشيرا إلى أن المنطقة تنتشر فيها محلات للأقمشة، ويجب أن يكون بها أدوات للتعامل السريع، عبارة عن أنابيب إطفاء وجرادل من الرمال، متابعا: «كل واحد عنده في بيته أجزخانة، عبارة عن إسعافات أولية، يتم من خلالها علاج الجرح والإصابات السريعة، فلماذا لا توجد أدوات إطفاء في المحلات؟ كانت تساعد في إخماد الحريق حتى تصل سيارات الإطفاء لمكان الحادث».

وأضاف البسيوني في تصريحات لـ«التحرير»، أن الحرائق امتدت وانتشرت في المنطقة، نتيجة عدم وجود أدوات إطفاء في البيوت والمحلات، مطالبًا بالتنبيه على أصحاب العقارات، بأن يكون لديهم أدوات إطفاء، ويجب التفتيش عليها بصفه دورية من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدم إعطاء أصحاب العقارات رخص بناء،

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