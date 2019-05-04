انت الان تتابع «أنا آسف يا ريس» تحتفل بعيد ميلاد حسني مبارك الـ91 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

احتفلت صفحة «أنا آسف ياريس» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، اليوم السبت، بعيد ميلاد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى يوافق يوم 4 مايو من كل عام. ونشرت الصفحة صورة للرئيس الأسبق، وفى الخلفية رقم 91، إشارة إلى سن مبارك، ومكتوب عليها: «عيد ميلاد مبارك». هو محمد حسنى السيد مبارك، وشهرته حسنى مبارك، ولد فى 4 مايو 1928، بقرية كفر المصيلحة، فى محافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981، وحتى 11 فبراير 2011 حينما تنحى عن رئاسة الجمهورية، تحت ضغوط شعبية فى ثورة 25 يناير، وسلم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

تخرج مبارك في الكلية الجوية عام 1950، وترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدا للقوات الجوية فى أبريل 1972، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973.وفي عام 1975، اختاره الرئيس محمد أنور السادات نائبا لرئيس الجمهورية، وعقب اغتيال السادات عام 1981، تقلد