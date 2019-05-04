انت الان تتابع عكاشة: رجل الدين الباحث عن السلطة «كذاب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
توفيق عكاشة
أكد الإعلامى توفيق عكاشة أن رجل الدين الذى يبحث عن السلطة، هو رجل كاذب. وقال عكاشة، خلال حلقة الجمعة، من برنامج «مصر اليوم»، الذي يقدمه على فضائية «الحياة»: «أنا لما أبقى رجل دين وباحث عن سلطة أبقى أنا كذاب، لأن أنا باحث عن دنيا، ما هو أنت تختار حاجة من اتنين، يا رجل دين يا رجل دنيا، رجل الدنيا ممكن يكون بيخاف ربنا، لكنه مش عاملنا فيها شيخ، أنتم انهاردة قاعدين عمالين تربولى دقونكم، وتقصرولى جلاليبكم، وتقولولى كلام غريب، وتأتون بما ليس فى الإسلام».
وأضاف عكاشة، خلال الحلقة: «أنتم تدعون ادعاءات، وينتهى الأمر انهاردة بأننا نعانى معاناة شديدة جدًا نحن المسلمين من الإساءة إلى سمعة الإسلام أمام العالم أجمع»زواستطرد: «يساء إلى الإسلام أمام المسيحيين، وأمام اليهود، وأمام البوذيين، وأمام عبدة البقر وعبدة الشمس وعبدة القمر، شوفوا وصلنا لغاية فين».وتابع
وأضاف عكاشة، خلال الحلقة: «أنتم تدعون ادعاءات، وينتهى الأمر انهاردة بأننا نعانى معاناة شديدة جدًا نحن المسلمين من الإساءة إلى سمعة الإسلام أمام العالم أجمع»ز
واستطرد: «يساء إلى الإسلام أمام المسيحيين، وأمام اليهود، وأمام البوذيين، وأمام عبدة البقر وعبدة الشمس وعبدة القمر، شوفوا وصلنا لغاية فين».
وتابع عكاشة: «فكروا يا سيادنا.. متحطش عقلك فى الدولاب وتقفل عليه بالمفتاح عشان العتة متاكلوش، ما هو أنت لو حطيت عقلك فى الدولاب وقفلت عليه بالمفتاح العتة هتاكله، والنبى لو جبتله نفتالين ولا جبتله أى حاجة برضو مش هينفع».
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