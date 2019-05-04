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شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإعدام الكلاب الضالة في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملات مكبرة بالمدن والقرى للتخلص من الكلاب الضالة وإعدامها من خلال مادة «الاستركلنين» السامة، بعد ارتفاع أعداد المصابين بـ«عقر الكلب» في الأسابيع الأخيرة.
وكشف مسؤول بمديرية الطب البيطري بالمحافظة وجود نقص كبير في مادة «الاستركنين» السامة والتي تستخدم في التخلص من الكلاب الضالة، مضيفا أن المحافظ السابق اعتمد مبلغا ماليا لتوفير المادة السامة واستمرار حملات إعدام الكلاب الضالة التي تهدد المواطنين في ظل ارتفاع حالات الإصابة.
وقال محمد عيد، معاون الإدارة البيطرية بمركز العدوة، إنه تم إعدام أكثر من 49 كلبا ضالا بينها «سلعوة» بقريتي القايات والشيخ مسعود بالظهير الصحراوي الغربي، في أعقاب ورود إخطار للإدارة من الصحة بإصابة 47 شخصا بعقر الكلب.
فيما شكل الدكتور محمد عثمان، مدير الطب البيطري بالمحافظة، لجانا من الوحدات البيطرية بالمراكز لإعدام الكلاب الضالة بالقرى والمدن ومناطق شكاوى المواطنين من عقر الكلب.
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