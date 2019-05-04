شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يطيب رفات «كاروز الديار المصرية» بـ«كاتدرائية الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، الثلاثاء المقبل، لرئاسة صلاة عشية عيد استشهاد القديس العظيم مارمرقس الرسول كاروز ديارنا المصرية.

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وتبدأ صلوات العشية في السابعة والنصف مساء حيث يقوم قداسة البابا بتطييب رفات القديس مارمرقس بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة العموميين أعضاء المجمع المقدس والكهنة.

وفى سياق متصل تقيم كنيسة القديس العظيم الأنبا اثناسيوس الرسولى بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية احتفالا بعيد القديس إثناسيوس بدءاً من يوم 5 وحتى 15 مايو الجارى ولمدة 10 أيام بمشاركة 11 أسقفا عاما وكاهناً.

ويشارك الآباء الأساقفة بقداسات وعشيات ليلية طوال الأيام العشرة المخصصة للاحتفال من خلال قداسات صباحية من الثامنة وحتى العاشرة ومسائية من الثامنة وحتى التاسعة مساء ويترأس عدد من الأساقفة القداسات والصلوات بينهم الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفرالشيخ ورئيس دير القديسة دميانة، والأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، والأنبا ارسانيوس، أسقف الوادى الجديد، والأنبا أبانوب، أسقف المقطم، والأنبا هرمينا، أسقف شرق الإسكندرية، والأنبا صليب، أسقف ميت غمر، والأنبا ميخائيل، أسقف عام حدائق القبة، والأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا بافلى، أسقف المنتزه.