شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: افتتاح معرض السلع الرمضانية «أهلا رمضان» بجهاز مدينة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، معرض السلع الرمضانية (أهلا رمضان) بساحة انتظار السيارات لجهاز المدينة، وأمام البوابة الرئيسية لنادى مدينة 6 أكتوبر، لتوفير السلع الغذائية بسعر الجملة، حيث يضم المعرض جناحاً كبيراً لجهاز الخدمة الوطنية، يوفر من خلاله السلع للجمهور وزوار المعرض، وذلك بحضور نواب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومديرى الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد المنوفى، رئيس مجلس أمناء المدينة، ووكلاء وأعضاء المجلس، والدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية المستثمرين.

وأوضح المهندس شريف الشربينى أن المعرض يضم نحو 40 عارضاً مختلفاً، لبيع جميع السلع الغذائية (بقوليات، وسكر، وياميش، ولحوم بلدية ودواجن، وخضراوات وفاكهة، وغيرها)، ويستمر لمدة 15 يوماً، ويعمل من الساعة 10 صباحا: 9 مساءً يومياً، لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إلى أن المعرض هو نتاج للتعاون الدائم بين جهاز المدينة، ومجلس الأمناء، وجمعية المستثمرين، وبدعم من نواب الدائرة وممثليها في البرلمان، مؤكداً أنه تم الحرص على أن يكون هناك تنوع في العارضين والمنتجات.