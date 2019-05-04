شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تدشن مهرجان عيد القمح الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، إن المديرية ستقوم بعمل تجربة حصاد فعلية على الأرض بإحدى قرى مدينة برج العرب الزراعية غرب الإسكندرية الأحد، وذلك في إطار إطلاق المديرية مهرجان عيد القمح السنوى تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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وأوضح «بخشوان»- في تصريحات لـ«المصرى اليوم»- أن المهرجان يعد تقليدا سنويا تقوم به المديرية في موسم الحصاد احتفالاً وتبركاً بالحصاد مشيراً إلى أنه تم اختيار أحد الحقول الإرشادية الذي كانت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى تشرف عليه خلال مراحل النمو، حيث تم تجهيز المعدات والآلات المستخدمة في الحصاد من خلال إحضار كومباوند للحصاد، فضلاً عن إقامة شادر للحضور واستقبال المحصول بعد حصاده بالإضافة إلى تنظيم معرض عقب المهرجان.

وأشار إلى أنه سيحضر المهرجان الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، حيث تعتبر مساحة الأفدنة المزروعة بالقمح في برج العرب 24 ألف فدان وتأتى في المركز الثانى بعد مساحة الأفدنة المزروعة بالقمح في إدارة العامرية وهى 37 ألف فدان.

وأِشار إلى أنه سيتم تكريم عدد من مزارعي الإسكندرية لتميزهم في رفع إنتاجية حقولهم من القمح لهذا العام، حيث تميزت حقولهم بأعلى إنتاجية عن الآخرين.