شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: تخصيص 167 مسجدًا للاعتكاف في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق، مدير أوقاف المنيا، تخصيص 167 مسجدا للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان بالمدن والقرى. وقال عبدالرازق إن اختيار المساجد تم وفقا لرغبات المصلين، مضيفا أنه تم تشكيل لجان لمتابعة حالة النظافة بالمساجد والتزام الأئمة والخطباء ببرنامج شهر رمضان. وأشار إلى أنه جاري توزيع 300 ألف شنطة رمضان هدية من وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية والقرى الأكثر فقرا والمستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، مضيفا أن الكميات المخصصة من السلع الغذائية للمحافظة 24 طنا.

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