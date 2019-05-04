الهجرة تنشر مقترحًا بإعلان "يوليو" شهر التراث المصري في كندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للمصري شريف السبعاوي عضو برلمان أونتاريو الكندي، خلال تقديمه بمشروع القرار رقم 106 لعام 2019 يقضي بإعلان شهر يوليو شهر التراث المصري، بما يمكن المصريين من الاحتفال به في كندا بشكل رسمي.

تجدر الإشارة إلى أنه عقب ذلك، أجريت قراءة أولية لمشروع القرار، وأبدى القائمون عليها موافقة مبدئية على أن تُجرى قراءة ثانية وتُفتح نقاشات حولها في 6 يونيو المقبل.

وسبق أن أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد أنه بمجرد صدور هذا القرار للاحتفال بهذا الشهر، فإن ذلك سيمثل ولأول مرة اعترافًا رسميًا بدور المصريين الفاعل والمؤثر في النسيج الوطني الكندي متعدد الثقافات.