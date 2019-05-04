تحرك برلماني بشأن بيع 20 مليون متر أراضٍ ملك قطاع الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال؛ بشأن بيع 20 مليون متر من أراضي الأصول التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال.

وقال فؤاد، في طلبه، إن وزير قطاع الأعمال، صرح عبر مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفيزيونية، أن الوزارة تعتزم بيع ما يقرب من 20 مليون متر من أراضي الأصول التابعة لشركات الوزارة، خلال الفترات القادمة، لكي يستخدم عائدها؛ لسداد الديون المستحقة على الوزارة، وتطويرها.

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وأكد "فؤاد" أن الوزير لم يشر خلال حديثة، إلى أي ضوابط تحدد آليات اختيار أو عرض للأسباب التي على أساسها تحدد الأراضي التي سيتم عرضها للبيع، لافتا إلى أنه لم يحدد أيضا آلية تنسيق الأمر مع الشركات المالكة لتلك الأراضي التابعة للوزارة.

وأوضح "فؤاد" أن الأمر يستوجب دراسة القرار والوقوف على أسبابه مقترنة بدراسة تفصيلية عن قواعد وآليات تحديد الأراضي، التي ستطرح وأسباب اختيارها ومعايير تقييمها وأوجه صرف عائدها وخلافه من الأمور التي تحفظ المال العام وتعظم استخدامه.

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية، لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.