مصر | اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث العدوة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث العدوة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستانف اليوم السبت محكمة جنايات المنيا المنعقده بمجمع المحاكم بطرة إعادة إجراءات محاكمة 35 مُتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة"، وخصصت المحكمة الجلسة لسماع لجنة من الاذاعه والتليفزيون.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين عصام عبد الواحد ووائل شعبان وسكرتارية محسن فكرى ومحمد مصطفى هارون.

Advertisements

كانت النيابة وجهت للمتهم واخرين تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوةوالتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وافراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذي بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالاكراه والاتلاف العمدي ووضع النارعمدافي مباني ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد والانضمام لتنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية وإدارةجماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت والاضرار بالوحدةالوطنية كما شكلوا تجمهرا يضر بالسلم العام للاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصةوشرعوا في قتل العشرات عمدا مع سبق الاصرار والترصد أمام مركز شرطة العدو وحاولواالتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف كما مكنواوسهلوا وساعدوا متهمين من الهرب من مركز الشرطة واخفوا أشياء مسروقة ومتحصلة بجرائمهم.

كانت محكمة جنايات المنيا قضت في عام 2015 بمعاقبة 280 متهما بالإعدام و400 بالبراءة، ومعاقبة ٤ آخرين بالسجن المؤبد للمتهمين بإقتحام مركز الهدوة وحرق قسم شرطة العدوى ونهب محتوياته وقتل رقيب شرطة من قوة القسم إبان أحداث فض إعتصامى ؤابعة والنهضه ، وطعن 35 متهم علي الحكم امام محكمة النقض فقضت بالغاء الاحكام واعادة محاكمتهم مرة اخرى.