مصر | اليوم.. سماع مرافعة النيابة في محاكمة 213 متهما بـ"أنصار بيت المقدس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. سماع مرافعة النيابة في محاكمة 213 متهما بـ"أنصار بيت المقدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمع اليوم السبت محكمة جنايات القاهره المنعقده بمجمع المحاكم بطره ، الي مرافعة النيابه العامه في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس" وذلك لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزيرالداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة

وخصصت المحكمة سماع مرافعة النيابه العامه خلال ثلاثة أيام متتاليه وكذا سماع مرافعة المدعى بالحق المدنى المستشار أشرف مختار، وقد سمحت هيئة المحكمة بتواجد مصورى الصحف والقنوات الفضائية واهلية وذوى المتهمين من حضور الجلسة علنيا .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد

وكانت النيابة العامةاسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.