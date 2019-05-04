انت الان تتابع السيسي يوضح لحكومة إيطاليا شروط مصر في حل أزمة ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا، من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي، وأوضح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، أن الاتصال تناول التباحث بشأن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا. وأكد السيسي، دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وفقا لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن لمنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي الحرص على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في شتى المجالات استمرارًا لما تشهده العلاقات بين البلدين من تعاون مثمر خلال السنوات الأخيرة.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد التقى في 27 أبريل الماضي، جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا على هامش انعقاد المائدة المستديرة لرؤساء

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