انت الان تتابع طوارئ في مستشفيات الأزهر لاستقبال ضحايا حريق الموسكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حريق الموسكي- تصوير هاني شمشون

قرر فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مساء اليوم الجمعة، رفع حالة الاستعداد القصوى في مستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال، لاستقبال أي حالات من المصابين في حادث حريق الموسكي، داعيًا لهم بالشفاء العاجل، إذ أكد الدكتور أحمد سليم عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تواجد جميع الجراحين والمتخصصين وأطباء الطوارئ وطاقم التمريض بالمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفيات الجامعية، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وعلى الفور أعلن الدكتور حسام حسين، مدير عام مستشفى سيد جلال، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، استعدادهما الحالي لاستقبال أي حالات جراء الحريق الذى اندلع بمنطقة حي الموسكي بالقاهرة قبل قليل، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات المختصة. وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد وجهت

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