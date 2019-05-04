انت الان تتابع 51 مصابا في حريق الموسكي حتى الآن.. اعرف حالتهم الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حريق الموسكي - تصوير: هاني شمشون
وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات ومراكز الحروق في محيط منطقة الأزهر، وذلك بعد إصابة 51 مواطنًا في حادث حريق بمخزن بالدور الأراضي بعقار مكون من 4 طوابق، بشارع اليهود بمنطقة الأزهر في محافظة القاهرة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أن الوزيرة كلفت الدكتور شريف وديع مستشارها للرعايات المركزة والطوارئ، بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم، حيث انتقل الأخير على رأس فريق طبي إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.
وأوضح مجاهد، عن نشر 20 سيارة إسعاف مجهزة بمحيط موقع الحريق، حيث تم إسعاف 41 حالة بموقع الحادث وغادروا، كما تم نقل 20 أخرين منهم 19 إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال. وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الإصابات كانت أغلبها اختناقات وتم تقديم الخدمة الطبية للحالات وخرجت جميعها من المستشفيات،
وأوضح مجاهد، عن نشر 20 سيارة إسعاف مجهزة بمحيط موقع الحريق، حيث تم إسعاف 41 حالة بموقع الحادث وغادروا، كما تم نقل 20 أخرين منهم 19 إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الإصابات كانت أغلبها اختناقات وتم تقديم الخدمة الطبية للحالات وخرجت جميعها من المستشفيات، بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما يتبقى 6 حالات فقط بمستشفى أحمد ماهر، 4 منهم من المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة يعانوا من اختناقات، فيما يتبقى حالتين واحدة تعاني من حروق من الدرجة الأولى 10%، والأخرى اشتباه كسور.
وأشار إلى أنه تم توفير 40 سرير حروق، بالاضافة إلى 40 آخرين رعاية حروق، كما تم دعم المستشفيات المتواجد بها المصابين بأدوية ومستلزمات طبية، وأكياس دم وبلازما.
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