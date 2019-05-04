انت الان تتابع حقيقة تغريم مشغلي القرآن بالمترو 500 جنيه في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مترو الأنفاق- أرشيفية
علق أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الجمعة، على ما تم نشره في أحد المواقع الإلكترونية، بشأن تحصيل غرامة قيمتها 500 جنيه من مشغلي القرآن الكريم والأدعية الدينية بصوت مرتفع في مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك أو غيره، مؤكدا أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة. وأهاب متحدث المترو بوسائل الإعلام، تحري كامل الدقة فيما يُنشر لعدم تشويه مترو الأنفاق كمرفق حيوي ينقل ملايين المواطنين إلى مصالحهم يوميًا.
وأعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، في وقت سابق، أن شهر رمضان سيبدأ فلكيًّا يوم الإثنين المقبل، الموافق 6 مايو، لافتًا إلى أن هناك لجانًا متخصصة لرؤية الهلال من خلال التنسيق مع دار الإفتاء المصرية، وهيئة المساحة المدنية، مشيرًا إلى أن بعض هذه اللجان متواجد في المحافظات للتحقق من رؤية
وأعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، في وقت سابق، أن شهر رمضان سيبدأ فلكيًّا يوم الإثنين المقبل، الموافق 6 مايو، لافتًا إلى أن هناك لجانًا متخصصة لرؤية الهلال من خلال التنسيق مع دار الإفتاء المصرية، وهيئة المساحة المدنية، مشيرًا إلى أن بعض هذه اللجان متواجد في المحافظات للتحقق من رؤية الهلال.
وأضاف القاضي، في تصريحاته إلى «التحرير»، أن المعهد سيعقد مؤتمرا صحفيًّا يوم الأحد المقبل 5 مايو؛ لإعلان نتائج الرؤية، بالإضافة إلى قرار دار الإفتاء المصرية عن بدء شهر رمضان.
وأشار إلى أن معهد البحوث يعلم جيًدا من خلال الحسابات الفلكية الأوقات والبيانات التي يولد فيها الهلال، ويمكث فيها في الأفق، موضحًا أن اللجان تذهب إلى الأماكن المحددة لها لرؤية الهلال، طبقًا للرأي الشرعي.(التفاصيل)
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