حدث ليلًا.. نهاية 12 ساعة رعبًا في العتبة وأمثلة لفيزياء أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمثلة استرشادية لامتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، ارتفاع عدد مصابي الحريق الذي نشب بمخزن في منطقة الموسكي بوسط القاهرة، إلى 51 شخصًا.

ويرصد الخليج 365، أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي:

بالصور- 12 ساعة رعبًا في العتبة.. حريق الموسكي ينتهي فجرًا

استطاعت قوات الحماية المدنية إخماد الحريق الذي اندلع، ظهر أمس الجمعة، بعدد من المحال التجارية في منطقة الموسكي، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، وسط تواجد سيارات الإطفاء وخزانات المياه.

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كيف تختار الإجابة الصحيحة؟.. شوقي يشرح أمثلة الفيزياء لأولى ثانوي

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمثلة استرشادية لامتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي.

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السيسي يؤكد لرئيس الوزراء الإيطالي دعم مصر للتسوية السياسية في ليبيا

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.

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تفاصيل تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر المشترك مع الحريري

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أمن لبنان ورخاءها، من أمن ورخاء مصر، معربا عن سعادته بتواجده في بيروت، بصحبة نخبة من الوزراء والمسئولين المصريين، وفي ضيافة الأخوة في لبنان الشقيق.

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الرئاسة: السيسي وكونتي بحثا التصدي للإرهاب ودعم المؤسسة العسكرية الليبية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال التليفوني بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

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مصر في المركز الرابع لأكثر الدول حضورًا بالعمرة

احتلت مصر، المرتبة الرابعة بين أكثر الدول قدومًا إلى المملكة العربية السعودية لأداء لمناسك العمرة، ليبلغ عددهم 405,750 معتمرًا.

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مستشفيات جامعة الأزهر ترفع حالة الاستعداد لاستقبال مصابي "الموسكي"

رفعت جامعة الأزهر، حالة الاستعداد القصوى بمستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال، لاستقبال أي حالات من المصابين في حادث حريق الموسكي، داعيًا لهم بالشفاء العاجل.

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أغلبها اختناقات.. "الصحة" تكشف حالة مصابي حريق الموسكي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، ارتفاع عدد مصابي الحريق الذي نشب بمخزن في منطقة الموسكي بوسط القاهرة، إلى 51 شخصًا.

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"شهادة للتاريخ".. أسامة كمال معقبًا على إشادة الحريري بتجربة مصر الاقتصادية

قال الإعلامي أسامة كمال، إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أشاد بتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي، خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان.

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محافظ كفر الشيخ يعلن وظائف جديدة بشركة الرمال السوداء

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أمس الجمعة، حاجة الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، لوظائف جديدة، تتضمن مهندسي كراكات عائمة وفني تشغيل كراكات عائمة "فني تكريك" الفترة المقبلة.

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محافظ أسوان يوجه برفع مستوى الخدمات طوال شهر رمضان

شدد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على جميع الجهات التنفيذية ومديريات الخدمات بضرورة رفع درجة الإستعداد واليقظة التامة للعاملين.

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رئيس خارجية النواب مع وفد برلماني ألماني التعاون بين البلدين

قال كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن العلاقات الثانية بين مصر وألمانيا تعززت بشكل غير مسبوق منذ عام 2014 في ظل العلاقات السياسية والسياسة الخارجية التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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ترامب: المحادثات مع بوتين "مثمرة للغاية".. والوفاق مع روسيا والصين "جيد"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحادثات الهاتفية التي أجراها الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالـ"مثمرة"، مؤكدا أن الوفاق مع روسيا والصين "شيء جيد".

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استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

استشهد اربعة فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون بجروح مختلفة بينهم عشرة أطفال في قصف صاروخي لموقع واستهداف للمشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الجمعة.

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أمريكا تمدد إعفاءات على البرنامج النووي المدني الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاءات أساسية من العقوبات الأمريكية المفروضة على البرنامج النووي المدني الإيراني الجمعة قبل يوم واحد من انتهاء مهلة هذه الاعفاءات، في الوقت الذي قررت فيه واشنطن عدم تمديد اثنين من الإعفاءات.

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الانتخابات المحلية البريطانية.. خسائر فادحة للمحافظين والعمال لصالح الأحرار الديمقراطيين والخُضر

يشهد حزبا المحافظين والعمال خسائر في الانتخابات المحلية البريطانية، التي بدأت الخميس، لصالح حزبي الأحرار الديمقراطيين والخُضر.

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مصرع 7 قيادات حوثية بعملية نوعية في البيضاء

لقي 7 من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، مصرعهم، أمس الجمعة، بعملية نوعية لقوات العمالقة في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

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واشنطن تهدد: لن نتسامح بمسألة تخصيب اليورانيوم في إيران

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، بفرض عقوبات ضد أي جهة تعمل على مساعدة إيران على توسيع مفاعل بوشهر النووي ونقل اليورانيوم المخصب، مقابل خام اليورانيوم.

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أمين عام الأمم المتحدة يطالب بنزع سلاح "حزب الله" ووقف عملياته في سوريا

طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، بنزع سلاح حزب الله اللبناني، ووقف عملياته العسكرية في سوريا، مؤكدا ضرورة أن تحتكر الدولة اللبنانية امتلاك واستخدام الأسلحة.

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