محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان ومحمود عبدالرحمن:
استطاعت قوات الحماية المدنية إخماد الحريق الذي اندلع، ظهر أمس الجمعة، بعدد من المحال التجارية في منطقة الموسكي، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، وسط تواجد سيارات الإطفاء وخزانات المياه.
واستمرت عمليات الإطفاء لأكثر من 12 ساعة، عاش فيها أهالي المنطقة، والمارة لحظات رعب حقيقية؛ بعد أن تجدد اشتعال النيران أكثر من مرة، واستعانت الحماية المدنية بسلم هيدروليكي؛ بعد أن امتدت النيران للأدوار العليا، وانتهت عمليات الإطفاء مع بزوغ فجر اليوم.
وقال شهود عيان، إن الماس الكهربائي هو سبب الحريق؛ بعد انفجار بكابل في المنطقة.
وأضاف شهود العيان لمصراوي، السبت، أن معظم المحلات الموجود عطور وملابس؛ ما أدى لانتشار النيران بشكل كبير؛ لأن بها موادًا قابلة للاشتعال.
كان حريق اندلع بمحل عطور في حارة اليهود بالموسكي، والتهم حوالي 20 محلًا تجاريًا، فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، ارتفاع عدد مصابي الحريق إلى 51 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- 12 ساعة رعبًا في العتبة.. حريق الموسكي ينتهي فجرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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