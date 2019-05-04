لا تتعاطف مع متسول.. "المترو" تطلق حملة للقضاء على الباعة الجائلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال أحمد عبدالهادي، متحدث شركة مترو الأنفاق، إن الشركة تتلقى العديد من الشكاوى المتكررة من سوء نظافة دورات المياه وانتشار الباعة الجائلين والتذاكر.

وقال عبدالهادي، لمصراوي، اليوم الجمعة، إن الشركة تتعامل مع الشكاوى إلا أن مشكلة الباعة الجائلين مازالت قائمة، متابعًا: "نحاربها بكل قوة من خلال تكثيف حملات التوعية للمواطنين".

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وأوضح "عبدالهادي"، أن الشركة دشنت حملة "لا تشتري من متجول ولا تتعاطف مع متسول"، مؤكدًا أن بعض الركاب يتعاطفون مع المتسولين ويحمونهم ويشجعون الشراء منهم.

وأضاف، أن الشركة تنفذ حملات مكثفة مشتركة مع شرطة النقل والمواصلات لضبط الباعة الجائلين، وإزالتهم نهائيًا من محيط وأرصفة المحطات أو داخل العربات مع محاربة ظاهرة التسول التي انتشرت مؤخراً، مؤكدًا أن الأمر يتطلب التعاون من المواطنين وضرورة الإبلاغ عنهم وليس تشجيعهم.

ولفت إلى أن المترو، خصص خدمات التواصل مع جمهور الركاب ومنها خدمة الخط الساخن والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة على رقم 16048 وكذلك خدمة "الواتس اب" والتي تمتد حتى انتهاء فترات التشغيل على الأرقام الآتية ( 01221116048 & 01021778887 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة عبر "الفيسبوك".