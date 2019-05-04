جلسة عاجلة لمجلس النواب ورئيس البنك الدولي في القاهرة.. أخبار متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يعقد مجلس النواب جلسة عامة عاجلة، كما يصل رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد ديفيد مالباس إلى القاهرة، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، ونرصدها في السطور التالية:

القاهرة.. يصل رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد ديفيد مالباس إلى القاهرة، في زيارة تستمر يومين يركز خلالها على مشروعات المجموعة والاقتصاد المصري، يلتقي خلالها، مع مسؤولين بالحكومة المصرية وأعضاء في البرلمان حيث يبحث معهم ما تحقق من تقدم في برنامج الإصلاح الذي تنفذه مصر، وكيف يمكن للبنك الدولي أن يسهم في الحفاظ على زخم الإصلاحات.

القاهرة.. يعلن وزير الآثار الدكتور خالد العناني تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة الأهرامات بالجيزة، وذلك وسط تغطية إعلامية واسعة، ومن المقرر أن يتم عقب الإعلان عن الكشف القيام بجولة لمركز الزوار والمبنى الإداري الجديد بالمنطقة والسماح لوسائل الإعلام المختلفة بتصويره.

القاهرة.. يعقد مجلس النواب جلسة عامة عاجلة ستكون مخصصة للنظر في قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ.

Advertisements

المنصورة.. تبدأ مديرية الصحة بالدقهلية بعملية المسح لفيروس "سي" بين طلاب المدارس الإعدادية سواء التعليم العام والتعليم الأزهري وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

القاهرة.. ينظم اتحاد الصيادلة العرب والجامعة البريطانية بالقاهرة احتفالا باليوم الصيدلي العربي، وذلك بمشاركة العديد من عمداء الكليات وأعضاء النقابات على مستوى الوطن العربي وعدد من أعضاء الجامعة العربية، ومن المقرر أن يتم تدشين الأكاديمية العربية لتنمية مهارات الصيادلة (ADPS) على هامش اليوم.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي" في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

القاهرة.. تُنظَر أولى جلسات طعن حازم صلاح أبو إسماعيل و5 آخرين على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012، وتهديد أعضاء النيابة العامة.