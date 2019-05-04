ننشر خطة التليفزيون لإطلاق حملة إعلامية للتعامل مع ضيوف أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

حصل الخليج 365، على خطة التليفزيون المصري لإطلاق حملة إعلامية، توضح كيفية التعامل مع ضيوف مصر الأفارقة أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل، بناءً على طلب نائلة فاروق رئيس التليفزيون من نواب رئيس التليفزيون ورؤساء القنوات.

وينفرد الخليج 365، بخطاب هشام رشاد، نائب رئيس التليفزيون للبرامج الرياضية، للإعلامية نائلة فاروق، رئيسة التلفزيون المصري.

"نتشرف بالإحاطة بأنه تم إعداد خطة برامجية كاملة لكل البرامج الرياضية التي تبث على شاشات التليفزيون المصري وتشمل القناة الأولى والثانية والفضائية الأولى والتي بدأت من شهر مارس الماضي وبشكل تدريجي من خلال البرامج الرياضية، لتهيئة المشاهد المصري لاستقبال الحدث الرياضي الكبير على أرض مصر، ثم تزداد وتيرة البرامج الرياضية بعد إجراء القرعة التي أقيمت في 14 أبريل الماضي".

وأوضح "رشاد"، أن البرامج الرياضية المختلفة ستعمل على عدد من المحاور تتمثل في:

1- تقديم عام للبطولة وتاريخها منذ نشأتها عام 1957.

2- تقديم عام للفرق والمنتخبات المشاركة وتاريخ مشاركتها في هذه البطولة.

3- تقديم للملاعب والاستادات التي ستقام عليها المباريات والمدن التي تستضيفها.

Advertisements

4- شرح للمدن التي ستقام عليها البطولة والأماكن التي يمكن للضيوف الأفارقة زيارتها والاستمتاع بها.

5- تقديم عام للنجوم واللاعبين الأفارقة الحاليين المشاركين في البطولة والأندية التي يحترفوا بها.

6- تقديم عام للنجوم الأفارقة السابقين الذين تألقوا في هذه البطولة.

7- استحداث عدد من البرامج الرياضية الجديدة التي ستقوم بتغطية الحدث الرياضي، من زوايا مختلفة كالسهرة الرياضية التي تتناول إنجازات المنتخب المصري في البطولة من خلال اللاعبين السابقين.

وكذلك برنامج "الحدث الرياضي"، الذي يتناول الرياضة الأفريقية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص من خلال الاشتراك في الدورات الأوليمبية المختلفة.

وأشار نائب رئيس التليفزيون، إلى أن هذه المحاور سيتم العمل بها بدءًا من تاريخه وحتى انطلاق البطولة في21 يونيو المقبل، كما سيتم إذاعة هذه البرامج والأفلام التسجيلية من خلال الإرسال الفضائي.

واختتم: "بعد انطلاق البطولة سوف يتم الاتفاق مع إحدى الشركات الإعلامية الكبرى على تقديم الاستوديو التحليلي والذي يقوم بتقديمه كبار المذيعين ويستضيف كبار النجوم المصريين والعرب الذين شاركوا من قبل في هذه البطولة".

وطلبت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون، من رؤساء القنوات ونواب رئيس التليفزيون، تقديم دراسة لتوفير أجهزة استقبال القنوات الأرضية بأعداد كافية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمشاهدة مباريات البطولة بجودة عالية، وهو ما يجري العمل على تنفيذه حاليًا.