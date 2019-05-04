وزير الأوقاف يتحدث عن فرصة ذهبية للإرهابيين

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الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
"توبوا وارجعوا إلى الله في رمضان"، رسالة وجهها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للجماعات المتطرفة خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد الرحمن بقرية المعصرة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، قائلا إن الجماعات المتطرفة اتخذت القتل والفساد والإفساد والمكر والإساءة والتأمر منهجا ضد الدولة، وهناك دولا تدعم الإرهاب وتمكر لأشقائها، وبعد أيام سيحل شهر رمضان لتتاح لهم فرصة مراجعة النفس والرجوع إلى الله، فالدين دين إصلاح لا مكان فيه للتشدد واتباع طرق الضلال والفساد والإفساد.
وأضاف الوزير، موجها حديثه للمتطرفين: "استقبلوا رمضان بصدر رحب وسليم لا يعرف الغل والحقد والحسد والكراهية، فالدخول في حرب مع الله هو دخول في حرب خاسرة لا محالة، لأنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله". ووجه جمعة، عدة نصائح للمصلين، لتطبيقها خلال شهر رمضان وصفها بالخطوط العريضة للخريطة الرمضانية، وذكر منها
وأضاف الوزير، موجها حديثه للمتطرفين: "استقبلوا رمضان بصدر رحب وسليم لا يعرف الغل والحقد والحسد والكراهية، فالدخول في حرب مع الله هو دخول في حرب خاسرة لا محالة، لأنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله".
ووجه جمعة، عدة نصائح للمصلين، لتطبيقها خلال شهر رمضان وصفها بالخطوط العريضة للخريطة الرمضانية، وذكر منها أن بعض الناس يجعل من شهر العبادة شهرًا للكسل، مؤكدًا أن رمضان شهر عبادة وعمل، وهناك من يحول الشهر من اقتصاد وبر وإحسان إلى إسراف وتبذير، وهناك السائل والمحروم لا يجدون شيئا، حتى أن هناك أطعمة تصنع في المنازل ويتم إلقائها في سلة القمامة دون الاستفادة منها.
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