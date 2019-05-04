انت الان تتابع وزير الأوقاف يتحدث عن فرصة ذهبية للإرهابيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

"توبوا وارجعوا إلى الله في رمضان"، رسالة وجهها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للجماعات المتطرفة خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد الرحمن بقرية المعصرة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، قائلا إن الجماعات المتطرفة اتخذت القتل والفساد والإفساد والمكر والإساءة والتأمر منهجا ضد الدولة، وهناك دولا تدعم الإرهاب وتمكر لأشقائها، وبعد أيام سيحل شهر رمضان لتتاح لهم فرصة مراجعة النفس والرجوع إلى الله، فالدين دين إصلاح لا مكان فيه للتشدد واتباع طرق الضلال والفساد والإفساد.

وأضاف الوزير، موجها حديثه للمتطرفين: "استقبلوا رمضان بصدر رحب وسليم لا يعرف الغل والحقد والحسد والكراهية، فالدخول في حرب مع الله هو دخول في حرب خاسرة لا محالة، لأنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله". ووجه جمعة، عدة نصائح للمصلين، لتطبيقها خلال شهر رمضان وصفها بالخطوط العريضة للخريطة الرمضانية، وذكر منها

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