"صواريخ سطح وألغام بحرية".. 10 معلومات عن الغواصة المصرية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تسلمت القوات البحرية، أمس الجمعة، ثالث غواصة حديثة من دولة ألمانيا، طراز (209/1400)، وتحمل اسم (S 43)، والتي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين جروب" الألمانية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن الغواصة الحديثة كالآتي:

- تعمل الغواصة بمحركات الديزل والكهرباء، ويبلغ طولها 64.4 متر، وسرعتها 21 كلم/ ساعة وهي على السطح مستخدمة محرك الديزل، بينما تزيد السرعة للضعف أسفل الماء مستخدمة المحرك الكهربائي الخاص بها.

- شرعت ألمانيا في بناء هذا النوع من الغواصات (تايب 209) رغبة في تصنيع غواصات قابلة للتصدير للدول الصديقة التي تطل على البحار والمحيطات.

- تعتبر من أكثر الغواصات انتشارًا في العالم بسبب نجاحها على المدى العملياتي وهي إضافة لأي سلاح بحرية.

- تصنع ألمانيا هذا النوع من الغواصات الهجومية منذ السبعينيات إلا أنه تمت إضافة العديد من الإمكانات التكنولوجية الحديثة مؤخرًا.

Advertisements

- يشير مصطلح تايب 209/ 1400 إلى أن حمولتها تصل إلى 1400 طن ، وهذا النوع من الغواصات تتراوح حمولتها من 1100 إلى 1500 طن حسب المطلوب منها.

- يوجد منها الآن في الخدمة 60 غواصة، موزعة على بحريات 14 دولة، أغلبها دول في أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى مصر واليونان، والهند، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا.

- بالنسبة للتسليح تمتلك الغواصة 8 أنابيب عيار 533 ملم، تستطيع إطلاق 14 طوربيد بحري.

- الغواصة يمكن تشكيل أسلحتها كما تريد الدول وحسب ما تراه مطلوبًا منها وهي ميزة تتمتع بها تلك الغواصة، وأضافت تركيا لنسختها من الغواصات صواريخ الهاربون المضادة للسفن بينما سلحت كوريا الجنوبية ما تمتلكه بالألغام البحرية إضافة إلى صواريخ الهاربون.

- يمكن استخدامها لأعمال الدورية البحرية وهي ممتازة في التخفي واكتشاف الغواصات الأخرى المختبئة.

- من المنتظر تزويد النسخة المصرية بطوربيد SeaHake mod 4 وهو طوربيد ثقيل من أحدث ما تمتلكه البحرية الألمانية.

- النسخة المصرية تزود بصواريخ السطح UGM-84L Harpoon Block II، التي تعمل بجميع الأجواء وتستهدف السفن الضخمة، وهي من إنتاج شركة ماكدونيل دوجلاس الأمريكية، إضافة إلى الألغام البحرية.