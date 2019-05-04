قبل ساعات من الافتتاح.. كيف ساهمت "الكهرباء" في إنجاز أنفاق الإسماعيلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قبل ساعات من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشروع أنفاق الإسماعيلية، الذي يعتبر واحدًا من أضخم وأعظم المشروعات القومية والاسترتيجية التي تم تنفيذها بأيادٍ مصرية.

ويستعرض الخليج 365، دور وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، ومنها "المصرية الألمانية لمهمات الجهد والمنتجات الكهربائية "إجيماك"، و"القناة لتوزيع الكهربا"، في المشروع العملاق.

نجحت الشركة الألمانية لمهمات الجهد "إجيماك"، في الانتهاء من تنفيذ وإنشاء محطتي محولات الإسماعيلية الجديدة جهد ٢٢/٢٢٠، في ٧ أشهر، كما تم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات شمال الإسماعيلية جهد٢٢/٢٢٠، وإطلاق التيار الكهربائي عليهما تمهيدًا لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتغذية الأنفاق بصورة سليمة وٱمنة.

ونسقت الشركة مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتوريد موزعات الأنفاق أو"خلايا التوزيع"، التي تخرج منها الكابلات المغذية للأنفاق، ما يعد نجاحًا وإنجازا جديدا يحسب للشركات المحلية التابعة لوزارة الكهرباء.

وأعلن المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة مسئولة عن توفير وتأمين التغذية الكهربائية لأنفاق الإسماعيلية بالكامل ومتابعتها لحظة بلحظة.

وأضاف رئيس الشركة، لمصراوي، أنه تم إجراء الاختبارات اللازمة والنهائية قبل التشغيل النهائي أمس قبل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع.

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وأوضح "السيد"، أن أنفاق الإسماعيلية تستمد تغذيتها من محطتي محولات شمال الإسماعيلية، والإسماعيلية الجديدة بقدرة إجمالية تبلغ ١٦ميجاوات، مشيرًا إلى أن محطة محولات شمال الإسماعيلية، ستقوم بتغذية الأنفاق من ناحية الغرب، أما محطة محولات الإسماعيلية الجديدة تغذي الأنفاق بتوصيل التيار الكهربائي لها من ناحية الشرق.

كيف تم توصيل التيار الكهربائي للأنفاق؟

تم إنشاء كابلات نحاسية ١× ٥٠٠ مليمتر مربع تستوعب الأحمال عالية الجودة، ويصل إجمالي أطوالها لـ21 كيلومتر، من الناحية الغربية لنفق الإسماعيلية، حيث تم ربطهم على محطة محولات شمال الإسماعيلية جهد 66/11 كيلوفولت وتوصيلهم بـ2 لوحة توزيع منها لوحة جهد 11 ك.ف، والثانية 22 ك.ف و2 محول رفع جهد 11/22 ك.ف قدرة كل محول 10 ميجا فولت أمبير.

وفي الناحية الشرقية للأنفاق، تم توصيل الكهرباء من محطة محولات الإسماعيلية الجديدة جهد 220/22 ك.ف وبأطوال كابلات نحاس٧ كيلو متر قطاع 3× 400 مليمتر مربع، وبلوحتين توزيع جهد ٢٢ كيلو فولت و٢ لوحة توزيع جهد ٢٢ كيلو فولت، مشيرا إلى استغراق هذه الأعمال الكهربائية بالنفق نحو شهرين.

وأشار رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلى وجود وحدات ديزل بالأنفاق تعمل اتوماتيكيا للاستعانة بها في حالات الطوارئ عند انقطاع التيار.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ساعات الأنفاق الجديدة بالإسماعيلية، ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية، إذ يربط سيناء بمدن القناة ومن ثم باقي المحافظات.

ويختصر النفق زمن العبور إلى دقائق بعد أن كان يمتد لساعات، مما يسهم في زيادة حركة التجارة والتنمية بشكل غير مسبوق في سيناء وجذب الاستثمارات.