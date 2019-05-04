محاكمة 76 موظفًا بـ"ماسبيرو" لاتهامهم بالاستيلاء على 24 مليون جنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، محاكمة 76 متهما وموظفا في مبني الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" بتهمة الاستيلاء على 24 مليون جنيه.

تنظر المحاكمة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو الوقا، إيهاب طنطاوي.

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وتبين أن المتهم الأول محمد سيد حمودة، رئيس قسم الحسابات في ماسبيرو زور شيكات صرف بأسماء باقي المتهمين .

وتبين أن المتهم الأول تورط بالاستيلاء على مبلغ 24 مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير وبالمخالفة للقانون.

وألقت الأجهزة الأمنية على 53 متهمًا محبوسين على ذمة القضية بينما هناك 23 متهمًا هارباً.