مصر | "سناكس الألماني وعصائر هالة".. كواليس مداهمة مصنع غير مرخص في العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سناكس الألماني وعصائر هالة".. كواليس مداهمة مصنع غير مرخص في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل مداهمة مصنع لإنتاج المقرمشات غير مرخص وضبط أطنان سناكس أطفال وعصائر فاسدة داخله، وتبين أنه كانت وردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام احمد م م ح، 48 سنة، صاحب مصنع لإنتاج المقرمشات (السناكس) "بدون ترخيص" دائرة مركز شرطة العياط، باستخدام مستلزمات انتاج مغشوشة غير مسجلة بوزارة الصحة وغير صالحة للاستخدام الادمي، وطرحها بالأسواق محدثًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 3 ماكينة تعبئة سناكس، خط انتاج كامل، 10 أسطوانة بوتاجاز، 4 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم المخصصة للأغراض المنزلية، 500 كيس بلاستيك كبير الحجم معبأ سناكس مدون عليه، الألماني سعة الواحد 100 كيس زنة الواحد 25 جرام، 300 كرتونة معبأ (عصائر هالة) سعة الواحدة 50 عبوة زنة الواحدة 50 جرام لتر، 70 كرتونة (سناكس) مدون عليها سوبر تنجو سعة الواحدة 24 كيس زنة الواحد 25 جرام، وبلغ اجمالي المضبوطات 14 اسطوانة بوتاجاز و(66680) وزنت 2 طن و42 كجم كيس سناكس وعصائر مجهول المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي، وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على المضبوطات وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتي تولت التحقيقات.

