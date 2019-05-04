شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تنافس 11 دولة لتشغيل قطار بسرعة ١٢٠٠ كيلومتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم نترك الفرصة أثناء زيارتنا لمصنع تانغ شان للقطارات السريعة، وسألنا عن الأخبار التي تداولتها وكالات الأنباء حول أن الصين أصبحت الدولة رقم ١١ في العالم، عقب تعاقدها مع شركة «هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز» الأمريكية، على تسيير قطار بسرعة 1200 كيلومتر في الساعة، وبذلك يكون أسرع وسيلة نقل على سطح الأرض.

التقارير العالمية ما زالت تتحدث عن التعاون بين هايبر لوب الأمريكية وسى آر آر سى الأمريكية، وبدء تنفيذ المشروع وإنشاء خط تجريبى للقطار المستقبلى الذي يسير بسرعة فائقة داخل أنبوبة، لتنضم بذلك لدول الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والهند، والبرازيل، وفرنسا، وسلوفاكيا، والتشيك، وإندونيسيا، وكوريا، وأوكرانيا التي وقعت اتفاقيات لدراسة المشروع.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن الكبسولة الواحدة تتسع لـ28- 40 مسافرا، ويبلغ طولها 30 مترا، وتنطلق بسرعة ٧٠٠ ميل في الساعة، ما يعادل ١١٨٠ كيلومترا في الساعة، ويكون بوسع الخط الواحد نقل 164 ألف مسافر يوميا.

Advertisements

أثناء جولة «المصرى اليوم» في المصنع الذي وقع الاتفاق مع الشركة الأمريكية، سألت «وان»، نائب مدير المصنع، ما الجديد الذي ستقدمه الصين للعالم في مجال القطارات فائقة السرعة وما جدية مشروع قطار ١٢٠٠ كيلو في الساعة، فقال: «الآن نستعد لمشروعين، الأول قطار يسير بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة، ومن المخطط أن يتم الإعلان عن جميع تفاصيل المشروع الخاص بأسرع قطار على وجه الأرض في احتفال عالمى ببكين في ٢٠٢٠».

وأضاف أن فريق الأبحاث في الشركة يعكف حاليا على دراسة تنفيذه والمسار والتكنولوجيا المستخدمة، وأن هناك اتصالات مع وزارة الدفاع للاستفادة من خبراتها في تقليل اهتزازات البوجى أثناء سير القطار، خاصة أن سرعته تصل إلى ١٠٠٠ كيلو متر.

وبخصوص المشروع الثانى تابع: قطار يسير في كبسولة يطلق عليها الهايبرلوب، حيث يسير القطار داخل أنبوبة بسرعة ٧٠٠ ميل في الساعة، ما يعادل 1180 كيلومترا في الساعة، وهذا المشروع لم نحدد بعد متى سيتم الكشف عنه، والأبحاث الآن تدرس كيفية التخلص من ضغط الهواء داخل الكبسولة أثناء سير القطار بهذه السرعة الكبيرة.

وأوضح أن التطوير المستمر بهدف توفير الوسيلة الآمنة والسريعة للراكب، وحاليا نحو ١٫٥ مليار راكب في الصين يستخدمون القطارات السريعة ذات سرعات تبدأ من ٢٠٠ حتى فائق السرعة ٣٥٠ كيلومترا.