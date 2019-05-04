انت الان تتابع الصحة: إصابة 15 شخصا في «حريق الموسكي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حريق الموسكي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، إصابة 15 مواطنا في حادث حريق بمخزن بالدور الأراضي بعقار مكون من أربعة طوابق، بشارع اليهود في منطقة الأزهر بمحافظة القاهرة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور نشوب الحريق تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث، مضيفًا أن جميع المصابين يعانون من اختناقات حيث تم إسعاف 10 حالات بموقع الحادث وغادروا، فيما تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى احمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال، وأكد أن جميع المصابين حالتهم مستقرة تماما ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

واندلع حريق هائل في محل ملابس بمنطقة الموسكي في محافظة القاهرة اليوم الجمعة، وامتدت ألسنة النيران إلى محلين اثنين لبيع الملابس أيضا وسط تصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء المنطقة الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر انتابت المارة وأصحاب المحلات المجاورة على حد سواء فضلا عن حالة الزحام المروري الناتجة عن تجمع العشرات

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