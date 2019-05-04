شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للوزير والتراس فى الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت زيارة الوفد الحكومى المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين، لحضور منتدى الحزام والطريق، نشاطا مكثفا على هامش المنتدى، إذ زار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مصنع العربات التابع لشركة crrc «فانج»، الذي من المقرر أن يصنع عربات القطار الكهربائى «السلام- العاصمة الإدارية الجديدة».

كما تفقد الوزير خطوط الإنتاج وورش المصنع والتكنولوجيا المستخدمة وإجراءات التصنيع التي تتم وفقًا لأعلى المعدلات العالمية.

وزير النقل عقد اجتماعا مع شركة أفيك، لوضع الخطوط التنفيذية لبدء أعمال إنشاء الخط على أرض الواقع، كما شهد أيضا مناقشة المشروع بحضور الرئيس السيسى الذي شدد على تقليل مدة تنفيذ المشروع في ١٨شهرا فقط بدلا من ٢٤شهرا.

في الوقت نفسه، قام الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بزيارة مصنع القطارات السريعة في تانج شان، المصنع رقم واحد في العالم الذي ينتج القطارات فائقة السرعة، وتفقد والوفد المرافق له خطوات التصنيع والتكنولوجيا التي سيتم استخدامها في تصنيع القطارات المصرية في حال فوز التحالف المصرى الصينى.

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كانت الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع سيماف، وقعت اتفاقيتين مع الشركات الصينية لتصنيع الوحدات المتحركة للقطار السريع والمونوريل والقطار الكهربائى، وكذا نقل التكنولوجيا والتدريب، وذلك على هامش منتدى الحزام والطريق.

الاتفاقية الأولى كانت مع التحالف الصينى المصرى «سى آر 20 وسى سى أي سى سى وشركة المقاولات المصرية سامكريت وشركة بتروجيت»، المؤهل فنيا لإنشاء وتنفيذ مشروع القطار السريع «العلمين- العين السخنة» وخطى المونوريل «6 أكتوبر، العاصمة الإدارية الجديدة»، ونصت على التصنيع المشترك وتجميع المعدات في مصنع سيماف لعربات المونوريل والقطار السريع وجميع معدات ومهمات التشغيل التي يستطيع المكون المحلى المصرى أن ينتجها، وقيام التحالف الصينى بتطوير وتحديث مصنع سيماف وبقية خطوط الصناعة بالمصنع حتى يكون قادرا على تصنيع عربات القطار السريع والمونوريل بتقنياته الجديدة التي تدخل مصر لأول مرة، كما نصت الاتفاقية أيضا على تدريب الكوادر الفنية والهندسية المصرية في الصين والاطلاع على التقنيات الفنية الحديثة، تمهيدا لتوطين هذه المشروعات في مصر.

الاتفاقية الثانية كانت مع شركة أفيك الصينية التي ستقوم بتنفيذ القطار الكهربائى «السلام- العاصمة الإدارية الجديدة» بمشاركة الشركات المدنية المصرية، بشأن التصنيع المشترك للوحدات المتحركة «العربات» ونقل التكنولوجيا الصينية إلى مصر.

وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن مصنع سيماف الذي أنشئ عام ١٩٥٧ استطاع إنتاج ٢٧ ألف عربة مختلفة منذ إنشائه، وإن اتفاقية التعاون والتصنيع والتجميع المشترك لمهمات والوحدات المتحركة للقطار السريع والمونوريل في مصنع سيماف بمصر، من شأنها أن تنقل مصر نقلة نوعية في المشاركة مع الجانب ونقل التكنولوجيا في هذا النوع من القطارات التي تدخل مصر لأول مرة، لأن المخطط الاستراتيجى للهيئة العربية للتصنيع هو تحويل مصر لتكون مركزا لصناعة النقل في كافة أنواعها لخدمة مصر وإفريقيا، مشيرا إلى أن الاتفاقيتين تنصان على تأهيل وتطوير المصنع وتقديم المنح التدريبية للعاملين والفنيين والمهندسين.

يذكر أن مصنع «تيانجين» يستعد لتصنيع عربات القطار الكهربائى لمصر، فيما يستعد مصنع «تانج شاه» لتصنيع عربات القطار «السريع».