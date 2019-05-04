وزير الأوقاف يهنئ القوات المسلحة بتدشين الغواصة المصرية الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القوات المسلحة، بمناسبة تدشين الغواصة المصرية الثالثة.
وقال جمعة في بيان له الجمعة: "يسعدني ويسرني كما يسعد ويسر كل مصري هذه الإنجازات العظيمة التي تسطرها قواتنا المسلحة الباسلة يوما تلو الآخر في جميع المجالات، والتي من أحدثها تدشين قواتنا البحرية للغواصة المصرية الثالثة، لتنضم لدرع الوطن الحصين".
وأضاف الوزير: "تظل قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن الحصينة وسيفه القوي في مواجهة من تسول له نفسه المساس بذرة رمل من ثرى وطننا الطاهر أو يحاول العبث بأمنه وسلامه واستقراره".
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