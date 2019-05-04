وزير الأوقاف: تعاوننا مع الأزهر الشريف خدمة لديننا ووطننا وأمتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نظير محمد عياد بثقة الإمام الأكبر بتوليه مهام أمين مجمع البحوث الإسلامية.

وهنأ وزير الأوقاف، الدكتور حسن القصبي وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، باختياره مساعدا لأمين عام المجمع، ويتمنى لهما كل التوفيق.

وأكد وزير الأوقاف، التعاون التام مع الأزهر الشريف خدمة لديننا ووطننا وأمتنا وأزهرنا الشريف الذي يشرف بالانتماء إليه.

وأصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قراراً الثلاثاء الماضي، بتولي الدكتور نظير عياد وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بكفر الشيخ، منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلفا للدكتور محيي الدين عفيفي، الذي انتهت مدته.