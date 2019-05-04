مصر في أسبوع| 3 أعياد متتالية.. وحريق الموسكى وإغماءات المترو "حاضرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة، كان أبرزها مشاركة الرئيس السيسي في قمة "الحزام والطريق" في بكين، واحتفال المصريين بعيد القيامة المجيد، وعيد العمال

وشهد الأسبوع جولة جوية للسيسي لمشروعات تطوير ميناء الإسكندرية ومحور روض الفرج، كما شهد الرئيس احتفال عيد العمال وكرم عددًا من القيادات العمالية.

السبت:

السيسي يستعرض التجربة المصرية بقمة "الحزام والطريق"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تنفذ مشروعاً عملاقاً لتنمية محور قناة السويس، استثماراً لموقع القناة الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وسعيا ليصبح المحور مركزاً لوجستياً واقتصادياً عالمياً يساهم بفاعلية في تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية، للتفاصيل اضغط هنا..

متحدث الرئاسة: "السيسي يتابع بنفسه قضية مقتل ريجيني"

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه يوجد اهتمام رئاسي بالتحقيقات بشأن قضية الطالب الإيطالي ريجيني، نظرًا لخصوصية العلاقات بين البلدين وحرص القيادة المصرية على إجلاء الحقيقة بشأن تلك القضية وتوفير المساعدات القانونية بشأنها، لافتا إلى وجود تعاون وثيق بين الأجهزة المصرية والإيطالية بشأن تلك القضية، للتفاصيل اضغط هنا..

40 صورة ترصد قداس عيد القيامة بالكاتدرائية

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للتفاصيل اضغط هنا..

"مخضوض وعندي صدمة".. شريف مدكور يكشف تطورات حالته الصحية

كشف الإعلامي شريف مدكور عن تطورات حالته الصحية، عقب إعلان إصابته بورم في القولون، مؤكدًا أنه سيخضع لعملية استئصال ورم بمقدار 3 سم في اليوم الثاني من شهر رمضان المقبل، وسيظل محجوزًا داخل المستشفى لمدة 10 أيام، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد:

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رئيس "البحوث الفلكية": الاثنين 6 مايو أول أيام شهر رمضان

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريح لمصراوي، إن يوم الاثنين من الأسبوع المقبل يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بمنح وسام العمل لـ 10 من قدامى النقابيين

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى إلى 10 من قدامي النقابيين، للتفاصيل اضغط هنا..

الاثنين:

125 ألف زائر لحديقة الحيوان في شم النسيم

احتفل المصريون بعيد شم النسيم، حيث توافد المحتفلون على حديقة الحيوان بالجيزة.

وقال الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة استقلبت 120 ألف زائر من المحتفلين، مضيفًا أن فروع الحديقة بالمحافظات الأخرى حققت أرقام قياسية في الإقبال، للتفاصيل اضغط هنا..

"الخليج 365" داخل "قطار المفاجآت" المتجه إلى الإسكندرية.. ماذا حدث؟

انطلق "قطار المفاجآت"، الذي أعلنت عنه وزارة النقل قبل أسابيع احتفالًا بعيد شم النسيم، اليوم الاثنين، في تمام السادسة إلا الربع، من رصيف 8 بمحطة مصر، متوجهًا إلى مدينة الإسكندرية، في إطار احتفال هيئة السكة الحديد بشم النسيم، بسعر تذكرة 15 جنيه للفرد و10 جنيهات للأطفال ذهاب وعودة، للتفاصيل اضغط هنا..

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الثلاثاء:

جولة جوية للسيسي لمشروعات تطوير ميناء الإسكندرية ومحور روض الفرج

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجولة تفقدية جوية بعد ظهر اليوم، عقب انتهاء احتفالية عيد العمال، لمشروعات تنمية وتطوير ميناء الاسكندرية، للتفاصيل اضغط هنا..

بشائر الإصلاح انعكست على النمو.. ننشر نص كلمة السيسي في عيد العمال

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يوجد معيار أدق من العمل، للتعرف على معدن الإنسان، الذى تُقدَر قيمته بما يؤديه من خدمة وعمل لأمته، كركيزة أساسية لبناء المجتمع، فجميع الحضارات الإنسانية قامت بسواعد العمال الذين أسهموا بجهودهم وفكرهم فى إعلاء أوطانهم، حتى صار عيد العمال رمزًا للعطاء والتضحية، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي يكرم عددًا من العمال والقيادات

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من العمال والقيادات العمالية على هامش احتفالية عيد العمال، المقامة اليوم في محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء:

إغماءات وظلام والركاب في نفق مترو الخط الثاني

توقف مترو الأنفاق الخط الثاني، اليوم الأربعاء، بين محطتي جامعة القاهرة والبحوث، للتفاصيل اضغط هنا..

الأرصاد تكشف: صدمة الطقس في أول أيام رمضان

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل تشهد موجة حارة أخرى تصل ذروتها يومي الأحد والاثنين مع بداية شهر رمضان الكريم، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس:

"إلغاء إجازة السبت ولحوم صينية".. الحكومة ترد على 10 شائعات أثارت جدلًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن خصخصة قناة السويس لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية، وانتشار لحوم صينية بالأسواق، للتفاصيل اضغط هنا..

الحريري: نستهدف استلهام تجربة مصر الناجحة بقيادة السيسي في قهر الصعاب

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن التجربة المصرية الناجحة التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي باقتدار ونجاح منقطع النظير في النهوض بالدولة المصرية وتحقيق التنمية والارتقاء بالاقتصاد المصري، تمثل تجربة ملهمة للبنان وكافة الدول العربية، وأنه يجب على الجميع أن ينظر إليها بعين الاعتبار كونها شملت كافة قطاعات الدولة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يبحث تطوير المنظومة الطبية في مصر.. و3 توجيهات للحكومة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة:

المتحدث العسكري ينشر فيديو للغواصة الجديدة "S 43"

نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، لاحتفال القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400)، وتحمل اسم ( S 43)، للتفاصيل اضغط هنا.

الصحة: إصابة 15 شخصًا جراء حريق الموسكي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 15 مواطنا في حادث حريق بمخزن بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، اليوم الجمعة، للتفاصيل اضغط هنا.