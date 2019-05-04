الرئاسة: السيسي وكونتي بحثا التصدي للإرهاب ودعم المؤسسة العسكرية الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال التليفوني بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء الخميس، شهد مناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، والتصدي للإرهاب.

وأضاف "راضي"، في بيان أوردته "إكسترا نيوز"، أنه تم تأكيد القضاء على جميع أشكال الإرهاب والمليشيات والتنظيمات المسلحة، وضرورة التصدي للتدخلات الخارجية المتكررة في ليبيا لمنع عمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى داخل البلاد، مع دعم وحدة المؤسسة العسكرية لاستعادة مقومات الشرعية والاستقرار والأمن في ليبيا.

وكان الرئيس السيسي، تلقى مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي.

وصرح "راضي"، أن الاتصال تناول التباحث بشأن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس فى هذا الإطار دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وفقاً لمبادئ الموقف المصرى المتمسك بوحدة أراضى ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم فى عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.