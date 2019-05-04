كيف أنقذت سيارة ملاكي سكان عقار فيصل "المائل" من الموت تحت الأنقاض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ 10 أيام حضر مسؤولو محافظة الجيزة لمعاينة برج سكني بمنطقة العشرين بفيصل، فأوصت اللجنة بضرورة إزالة الأدوار المخالفة، وتم إزالة طابق واحد ذلك اليوم على أن تستكمل أعمال الهدم في وقت لاحق حتى تطور الأمر مساء الجمعة وتسبب في سقوط كمية من الطوب بالشارع مهددة المارة وممتلكاتهم الخاصة.

تسبب سقوط الطوب في تحطم سيارة ملاكي مما أثار غضب مالكها الذي توجه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور لتحرير محضر بالواقعة متهما مالك البرج بالتسبب في التلفيات التي لحقت بسيارته.

لم يتردد مأمور القسم في إبلاغ القيادات الأمنية بالواقعة، فجاء التوجيه بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ، فكانت في انتظار القوة الشرطية مفاجأة غير سارة، تبين وجود "ميل" في عقار ملاصق للبرج الأمر الذي ينذر بكارثة.

Advertisements

دقائق معدودة وصلت معها فرق الإنقاذ البري بقيادة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحامية المدنية بالجيزة مدعومة بسيارات مجهزة بالمعدات اللازمة لسرعة التدخل حال حدوث أي طارئ بينما فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط البرج "محل الخلاف" والعقار المجاور.

تصاعدت وتيرة الأحداث حتى انتدبت لجنة من كلية الهندسة جامعة القاهرة ومسؤولي الحي، عاينت البرج والعقار المجاور، فتوالت المفاجآت إذ تبين أن التصريح الصادر للبرج يسمح ببناء 7 أدوار فقط إلا أن مالكه أقام 6 أدوار إضافية مخالفة، ووجود فراغ بين العقارين أخذ في الاتساع بمرو الأيام وآخرها لمسافة 5 سم فنتج عنه سقوط بعض قوالب الطوب بتلك المنطقة.

صدرت الأوامر سريعا بضرورة إزالة الأدوار المخالفة وفق تقرير لجنة كلية الهندسة في الوقت الذي أسرع رجال الشرطة وقوات الحماية المدنية في إخلاء العقارين من قاطنيهما حرصا على حياتهما.