مصر | انهيار جزئي ببرج سكني مخالف في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيار جزئي ببرج سكني مخالف في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهار جزء من برج سكني مخالف، بشارع ترعة عبد العال بمنطقة العشرين، دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بسقوط جزء من برج سكني بشارع ترعة عبد العال بمنطقة العشرين، دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، على سيارة ملاكي حال توقفها أسفل البرج، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وقوات الإنقاذ البري، وقوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث القسم، وتم إخلاء البرج السكني، والعقارات المجاورة له.

وتوصلت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، أن البرج السكني محل الواقعة، مصرح لصاحبه ببناء 7 طوابق فقط، لكنه خالف ذلك، وقام ببناء 12 طابق، وبإكتشاف مخالفته، بعد سقوط "طوب" من البرج المشار إليه، منذ حوالي أسبوع، قام رجال حي بولاق الدكرور، بإزالة طابق من البرج، واليوم الجمعة، سقط " طوب" على سيارة ملاكي حال توقفها أسفل العقار، دون وقوع أيه إصابات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

"في ظروف غامضة".. كواليس انتحار إندونيسية من الدور الـ13 في الدقي

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الخادمة الإندونيسية الجنسية، المنتحرة من الطابق الـ 13 فجر اليوم الجمعة، موضحة، أن المتوفاة بدأت العمل لدي مخدومتها، داخل إحدي الشقق السكنية بشارع مصدق، منذ عام 2016.

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كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بسقوط خادمة من علو بأحد العقارات بشارع مصدق دائرة القسم، ووفاتها متأثرة بإصابتها بكدمات وكسور متفرقة بجميع أنحاء جسدها.

وإنتقل المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وعثر على جثة الخادمة الإندونيسية، ملقاة على الأرض وترتدي كامل ملابسها، وتبين أنها تعمل خادمة بشقة سكنية بالطابق الـ 13، وبسؤال العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، مخدومتها، قررت أن الخادمة عمرها 33 سنة، وتعمل لديها منذ 3 سنوات.

وأشارت أنها فوجئت بإنتحارها من شرفة الشقة، دون وجود سبب لفعلها ذلك، موضحة أنه لا يوجد أيه خلافات بينها وبين خادمتها،خلال الفترة الأخيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

